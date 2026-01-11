2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر) چوکی کرول گھاٹی پولیس نے کارروائی کے دوران کرول جنگل نزد صادق ٹاؤن کے قریب سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان وقار اور زاہد کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 2 چوری شدہ موٹرسائیکل، 2 پستول بمعہ گولیاں، موبائل فونز اور نقدی رقم برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔۔۔
