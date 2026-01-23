صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

  • جرم و سزا کی دنیا
حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

حسن ابدال (نمائندہ دنیا)خاوندنے گھریلو تنازع پر سسرال میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے 2بچے ،ساس اورسسرجاں بحق ہوگئے جبکہ ملزم نے واقعہ کے بعدخود کو گولی مارکرخودکشی کرلی ۔

بتایاگیاہے کہ تحصیل حسن ابدال کے گاؤں پنڈمہری میں 36سالہ ناصر نے اپنے سسرال میں گھس کر فائرنگ کر دی،جسکے نتیجے میں 55سالہ ساس نسیم اختر اور اس کی اپنی بیٹی 2 سالہ کائنات موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں جبکہ واقعے کے بعدملزم ناصر نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، فائرنگ کے دوران سسر 60 سالہ نثار اور 6سالہ بیٹا فلک ولد ناصر زخمی ہو گئے ، جنہیں فوری پرائیویٹ گاڑی کے ذریعے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا،پولیس کی جانب سے ریسکیوکو اطلاع موصول ہوئی، جس پر ریسکیو 1122 کی دو ایمبولینسز بھی فوری جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں، ہسپتال منتقل کیے جانیوالے دونوں زخمی بھی زندگی کی بازی ہارگئے ، پولیس کے مطابق ملزم کی بیوی ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھرمقیم تھی جبکہ فائرنگ کے وقت وہ گھر سے فرار ہو گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ہیٹر بند ہونے پر گھر برفانی قلعے کا منظر پیش کرنے لگا

ذہین گائے کا اوزاروں کا استعمال ،سائنسدان بھی حیران

انڈونیشیا،67 ہزار سال پرانی تصویری کہانی غار میں دریافت

پیٹ سے نکلنے والی گیس کو خوشبو میں بدلنے والی گولی تیار

کیا واقعی فروری 2026ء ایک’معجزاتی مہینہ‘ ہے

برطانوی میڈیااہرام مصر کی تعمیر کا نیا نظریہ سامنے لے آیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak