صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں حادثات ، 2افرادزندگی کی بازی ہارگئے

  • جرم و سزا کی دنیا
شہر میں حادثات ، 2افرادزندگی کی بازی ہارگئے

جوہر ٹاؤن میں تیز رفتار بس نے نوجوان کو کچل ڈالا ، موقع پر دم توڑ گیا سگیاں چوکی کے علاقے میں 1شخص سڑک عبور کرتے ڈمپر تلے آگیا

لاہور(کرائم رپورٹر) جوہر ٹاؤن کے علاقے میں جناح انڈر پاس کے قریب تیز رفتار بس نے نوجوان کو کچل دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گیا متوفی کی شناخت 26 سالہ غیاث ظفر کے نام سے ہوئی ، اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کردیا۔ادھر سگیاں چوکی کے علاقے میں 25 سالہ شخص سڑک عبور کرتے ہوئے ڈمپر کی زد میں آکر موقع پر دم توڑ گیا، متوفی کی شناخت 25 سالہ شان کے نام سے ہوئی ،اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پاکستان مخالف نعرے پر یاسر حسین کا سنی دیول پر طنز

فلم وائس آف ہند رجب عالمی کیٹیگری میں آسکر کیلئے نامزد

غلط ہاتھوں میں پڑا ہیرا بھی محض پتھر ہوتا ہے :علیزے سلطان

نصرت فتح علی سے ملاقات میری منزل تھی:اے آر رحمان

میں ویرات کوہلی سے زیادہ بہتر ایتھلیٹ ہوں:انوشکا شرما

نجی ویڈیو بغیر اجازت سامنے لانا استحصال تھا:پیرس ہلٹن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak