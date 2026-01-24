شہر میں حادثات ، 2افرادزندگی کی بازی ہارگئے
لاہور(کرائم رپورٹر) جوہر ٹاؤن کے علاقے میں جناح انڈر پاس کے قریب تیز رفتار بس نے نوجوان کو کچل دیا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر دم توڑ گیا متوفی کی شناخت 26 سالہ غیاث ظفر کے نام سے ہوئی ، اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کردیا۔ادھر سگیاں چوکی کے علاقے میں 25 سالہ شخص سڑک عبور کرتے ہوئے ڈمپر کی زد میں آکر موقع پر دم توڑ گیا، متوفی کی شناخت 25 سالہ شان کے نام سے ہوئی ،اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔