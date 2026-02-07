شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،لاکھوں کانقصان
ڈیفنس میں اعظم ، لوہاری میں اشتیاق ، گرین ٹاؤن میں واصف کولوٹاگیا بادامی باغ ،مغل پورہ اور سمن آباد سے موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، موبائل فونزاورگاڑیوں سے محروم ہوگئے ،بتایاگیاہے کہ ڈیفنس میں اعظم سے 2 لاکھ روپے ،موبائل فون ودیگر سامان، لوہاری میں اشتیاق سے 2 لاکھ روپے ،موبائل فون،گجرپورہ میں مقدس سے 1 لاکھ 80ہزار روپے اور موبائل فون،گرین ٹاؤن میں واصف سے 1لاکھ 55ہزار روپے اور موبائل فون،سندر میں عدنان سے 1لاکھ 40ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان چھین لیا گیا، نصیر آباد اور مسلم ٹاؤن سے گاڑیاں جبکہ بادامی باغ ،مغلپورہ اور سمن آباد سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔