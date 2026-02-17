صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور ،کاہنہ:3حادثات ، خاتون سمیت4افراد جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور ،کاہنہ:3حادثات ، خاتون سمیت4افراد جاں بحق

دیپالپور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالے کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار زاہد اور عبداللہ چل بسے رائے ونڈ روڈ پر بس کی ٹکر سے حمنہ،موٹرسائیکلوں میں تصادم سے بابر دم توڑ گیا

قصور، الہ آباد، تلونڈی،کاہنہ(نامہ نگار، نمائندگان دنیا، خبرنگار)ضلع قصور میں 2ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت4افراد جاں بحق ہوگئے ۔ دیپالپور روڈ ، الہ آباد میں دیو کھارہ سٹاپ کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان ٹریکٹر ٹرالے کی ٹکر سے موقع پر دم توڑ گئے ۔ جاں بحق ہونے والوں میں 18 سالہ زاہداور 19 سالہ عبداللہ شامل ہیں۔دوسرے حادثے میں قصور رائے ونڈ روڈ پر شدید دھند کی وجہ سے موٹرسائیکل پر سوار بہن بھائی کو نجیفیکٹری کی بس نے کچل دیا۔

جس کے نتیجے میں راؤخانوالہ کی رہائشی 20 سالہ حمنہ موقع پر جاں بحق ہوگئی، اسکا بھائی 25 سالہ فہد علی ٹانگ ٹوٹنے سے زخمی ہوگیا۔ بس ڈرائیور اور اس میں سوار فیکٹری ورکرز گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔صوا آصل رائیونڈ روڈ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم میں قصور کارہائشی 20 سالہ بابر علی ولد محمد ارشدموقع پر ہی جاں بحق،ساتھ بیٹھا رشتہ دار عزیر شدید زخمی ہوگیا۔ دوسرا موٹر سائیکل سوار عزیر اشفاق محفوظ رہا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

علی رضا اور کنزا ہاشمی کے تعلقات پر مداحوں کی قیاس آرائیاں

آج کل سوشل میڈیا ہی اصل بزنس ہے :نادیہ افگن

گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عائشہ جہانزیب کا طبی مسائل کا انکشاف

دوبارہ زندگی ملے تو ہیرو بننا پسند کروں گا:حسن نیازی

افریقی گلوکار نے ملکہ ترنم کا مشہور گیت گا کر سب کو حیران کر دیا

گووندا نے پاکستان مخالف فلمیں نہ کرنیکی وجہ بتا دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak