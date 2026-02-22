صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اجتماعی زیادتی کیساتھ خاتون کاگردہ بھی نکال لیا

  • جرم و سزا کی دنیا
اجتماعی زیادتی کیساتھ خاتون کاگردہ بھی نکال لیا

لاہور (کرائم رپورٹر )چوہنگ کی رہائشی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور گردہ نکالنے کا افسوسناک واقعہ میں تاحال ملزمان گرفتار نہ ہوسکے ۔

 ملزمان نے خاتون کو نوکری دلوانے کا جھانسہ دیکر گردہ نکالا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ۔تھانہ چوہنگ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔مقدمہ مدعیہ نے ایف آئی آر میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ سلیم نامی ملزم مجھے نوکری کا جھانسہ دیکر پنڈی لے گیا ،وہاں ایک کوٹھی میں لیجاکر ملزمان نے زیادتی کی ہے ۔ملزمان نے میرا گردہ نکال لیا اور 50 ہزار روپے دے دئے ۔تاحال پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے ۔ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ مقدمہ مدعیہ پولیس کے تعاون نہیں کر رہی ہے ۔بارہا فون کرنے کی بجائے ملزمان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دلچسپ مواقع تلاش کرنے کیلئے بالی ووڈ کوچھوڑ کرچلی گئی:پریانکا چوپڑا

جن بھوت سے نہیں ڈرتی ،انسان سب سے بڑاشیطان:صباقمر

اشنا شاہ کا مریم نواز کو جانوروں کیساتھ ناروا سلوک روکنے سے متعلق خط

ہراسانی کیخلاف عدم برادشت کی پالیسی رکھتی ہوں :ہانیہ عامر

کئی سال کے کشیدہ تعلقات کے بعد تاپسی ،کنگنا رناوت سے دوستی کو تیار

وجے اور رشمیکا کی شادی ،سکیورٹی بیرون ملک سے منگوالی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak