اجتماعی زیادتی کیساتھ خاتون کاگردہ بھی نکال لیا
لاہور (کرائم رپورٹر )چوہنگ کی رہائشی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور گردہ نکالنے کا افسوسناک واقعہ میں تاحال ملزمان گرفتار نہ ہوسکے ۔
ملزمان نے خاتون کو نوکری دلوانے کا جھانسہ دیکر گردہ نکالا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ۔تھانہ چوہنگ پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔مقدمہ مدعیہ نے ایف آئی آر میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ سلیم نامی ملزم مجھے نوکری کا جھانسہ دیکر پنڈی لے گیا ،وہاں ایک کوٹھی میں لیجاکر ملزمان نے زیادتی کی ہے ۔ملزمان نے میرا گردہ نکال لیا اور 50 ہزار روپے دے دئے ۔تاحال پولیس کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی ہے ۔ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ مقدمہ مدعیہ پولیس کے تعاون نہیں کر رہی ہے ۔بارہا فون کرنے کی بجائے ملزمان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔