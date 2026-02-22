صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھاپے میں مضبوط ہڈیوں کیلئے ورزش کے بعددودھ ضروری

  • عجائب دنیا
بڑھاپے میں مضبوط ہڈیوں کیلئے ورزش کے بعددودھ ضروری

لاہور (نیٹ نیوز)ایک نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ ورزش کے بعد دودھ پینا بڑھاپے میں ہڈیوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ،ورزش کے بعد دودھ پینا معمر افراد کو جان لیوا فریکچر سے بچانے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے ۔

 ایک اندازے کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے تقریباً 40 فیصد افراد کو اوسٹیوپونیا لاحق ہو سکتا ہے جو ہڈیوں کے بھربھرے یا کمزور ہونے کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ۔ چینی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ بھرپور ایکسرسائز کے بعد ایک گلاس دودھ پینے کے معمول کو اپنا کر ہڈیوں کی کمزوری سے بچاؤ ممکن اور کافی موثر ثابت ہوسکتا ہے ۔سائنس دانوں کے مطابق پروٹین کو طویل عرصے سے ہڈیوں کی صحت سے منسلک کیا جاتا رہا ہے کیونکہ یہ کیلشیم کے جذب کرنے کے عمل کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے ، جو ہڈیوں کی مضبوطی کیلئے نہایت ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ رواں ہفتے شدید مندی کی لپیٹ میں رہی

چاندی 374، سونا 7ہزار 100روپے فی تولہ مزید مہنگا

غربت کو غیر معمولی بحرانوں کے تناظر میں دیکھا جائے ،مشیرخزانہ

شہر میں بڑھتے آتشزدگی واقعات پر تاجر برادری کا اظہار تشویش

مقامی کاٹن مارکیٹ میں روئی کے بھاؤ میں مجموعی طورپر استحکام

رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، لاہور چیمبر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak