صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جن بھوت سے نہیں ڈرتی ،انسان سب سے بڑاشیطان:صباقمر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جن بھوت سے نہیں ڈرتی ،انسان سب سے بڑاشیطان:صباقمر

لاہور(شوبزڈیسک)اداکارہ صبا قمر نے کہاہے کہ مجھے نہیں لگتا انسان سے بڑا کوئی شیطان ہوتا ہے ، مجھے جن بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا۔اداکارہ نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران ایک ٹی وی ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والا خوفناک واقعہ سنایا۔۔۔

صبا قمر نے کہا کہ حال ہی میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی ، میرا میک اپ آرٹسٹ نماز کیلئے وضو کررہا تھا تو اسے اچانک کسی نے پیچھے سے زور سے مارا جس کے بعد پورا سیٹ ہی ڈر گیا تھا۔اداکارہ نے کہا کہ میں جنات پر یقین رکھتی ہوں ،شاید ہم جنات کی جگہ پر موجود تھے اور انہیں ہم سے پریشانی ہورہی ہو ہم نے ڈرامے کا 60فیصد حصہ مکمل کرلیا تھا تو آرٹسٹ کہنے لگے کہ ہمیں لوکیشن چینج کرنی چاہئے ۔ اب جتنی محنت میں اس ڈرامے پر کر چکی تھی تو میں نے کہا اب چاہے کچھ بھی ہو میں شوٹنگ مکمل کروا کر ہی جاؤں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چین میں دنیا کا سب سے طویل آؤٹ ڈور ایسکلیٹر سسٹم تیار

بڑھاپے میں مضبوط ہڈیوں کیلئے ورزش کے بعددودھ ضروری

پانامہ میں نوادرات سے بھرا1 ہزارسال قدم مقبرہ دریافت

تھائی لینڈ پولیس چورکو پکڑنے کیلئے نقلی شیر بن گئی

امرود کے پتے بھی صحت کے ضامن ،دل کیلئے خصوصاً مفید

28 گھنٹوں تک سنگلز پکل بال کھیلنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈبن گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak