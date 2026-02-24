صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امانت لی گئی 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم خوردبرد

  • جرم و سزا کی دنیا
امانت لی گئی 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم خوردبرد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)قریبی تعلقات میں امانت حاصل کی گئی 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم خوردبرد کر لی گئی۔

تھانہ بٹالہ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ناصر نگر کی رہائشی حمیدہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کے پاس قریبی تعلقات کی بنا پر 35 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی رقم بطور امانت رکھوائی گئی۔ جو ملزم نے مقرر کردہ وقت پر واپس کرنے کی بجائے مبینہ طور پر خوردبرد کر لی گئی۔ جبکہ واپسی کا تقاضا کرنے پر ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر دھمکیاں بھی دی جانے لگیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak