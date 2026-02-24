صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

  • دنیا میرے آگے
دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

جنیوا(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق پر مکمل حملہ کیا جا رہا ہے اور قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا ہے ۔۔۔

جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام ہو رہا ہے اور اکثر وہی قیادت کر رہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے ۔ گوتریس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان میں کارروائی ناگزیر، 100 دہشتگرد مرنے کی اطلاعات، 10 ارب روپے دینے کو تیار مگر گارنٹی دیں مداخلت نہیں ہوگی : صرف جنازے نہیں اٹھائینگے بھرپور جواب دینگے : وفاقی حکومت

آئی ایم ایف سے ٹیکس ہدف میں سو ارب تک کمی کی درخواست کرنے کا فیصلہ

بلوچستان : دہشتگردوں کے حملے، 3 ایف سی اہلکار، 6 شہری شہید، ڈی آئی خان میں 4 خوراج ہلاک

میت ہسپتال سے گھر پہنچانے کیلئے فری ایمبولینس سروس، مریم نواز نے منظوری دیدی

فضائی کارروائی کے بعد افغانستان کا رابطہ، مذاکرات کی درخواست، پاکستان کا انکار

سربراہ سی سی ڈی کو نہ بلاتے تو ان 3 لوگوں کی لاشیں ملتیں : ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak