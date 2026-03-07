صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زگ زیگ کے بغیر بھٹہ چلا نے والے پر مقدمہ

  • جرم و سزا کی دنیا
زگ زیگ کے بغیر بھٹہ چلا نے والے پر مقدمہ

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا )زگ زیگ کے بغیر بھٹہ چلا نے وا لا بھٹہ مالک مقدمہ کی زد میں آ گیا ۔ انسپکٹر موحولیات ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد عرفا ن خاں کو اطلا ع ملی کہ چک نمبر 312 ج ب کا دا ؤد خا ن بغیر زگ زیگ کے بھٹہ چلا نے میں مصروف ہے جس پر انہو ں نے اپنی ٹیم کے ہمرا ہ چھا پہ مار کر اسکو رنگے ہا تھو ں پکڑ لیا۔

زگ زیگ کے بغیر بھٹہ چلا نے وا لا بھٹہ مالک مقدمہ کی زد میں آ گیا ۔ انسپکٹر موحولیات ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد عرفا ن خاں کو اطلا ع ملی کہ چک نمبر 312 ج ب کا دا ؤد خا ن بغیر زگ زیگ کے بھٹہ چلا نے میں مصروف ہے جس پر انہو ں نے اپنی ٹیم کے ہمرا ہ چھا پہ مار کر اسکو رنگے ہا تھو ں پکڑ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

آبنائے ہرمز کھولنے کیلئے چین کی ایران سے بات چیت

انڈونیشیا کے صدر نے امن بورڈ سے نکلنے کا عندیہ دیدیا

اس وقت جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ سب سے زیادہ :انٹونیو گوتریس

امریکا کو وینزویلا کا سونا لوٹنے کا لائسنس

فلپائن :ہفتے میں چار دن دفتری کام

نماز جمعہ کی اجازت نہ ملی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak