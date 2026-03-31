صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ مقابلے :سابق ن لیگی کونسلر کے بیٹے سمیت 3ملزم ہلاک

  • جرم و سزا کی دنیا
عطائے ربی بٹ قتل ،ڈکیتی،رہزنی کے 32 مقدمات میں مطلوب تھا ، بھائی گرفتار ایمن آ بادمیں ڈاکو وقاص عرف وقاصو مارا گیا،چوہنگ میں بھی ایک ملزم ہلاک

لاہور،گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)درجنوں مقدمات میں ملوث انتہائی خطرناک ملزم سابق ن لیگی کونسلر ، بیٹے سمیت 3ملزم مبینہ مقابلوں میں مارے گئے ، سی سی ڈی حکام کے مطابق قتل،اقدام قتل،ڈکیتی رہزانی کے 32 سے زائد مقدمات میں ملزم سابق ن لیگی کونسلر کے بیٹے عطائے ربی بٹ پولیس کو مطلوب اورکئی ماہ سے مفرور تھا، گرفتاری کے لئے سی سی ڈی کے اہلکارو ں نے فیصل آباد میں چھاپہ مارا جہاں سے ملزم اپنے بھائی کے ہمراہ سیالکوٹ کی طرف فرار ہو گیا جہاں پر ان کا آمنا سامنا ہوجانے پر ملزم نے مبینہ طور پر فائرنگ کرکے ایک اہلکار کو زخمی کر دیا اور فرار ہوگیا ، تھانہ اروپ کی حدود میں ملزم کا سی سی ڈی سے دوبارہ سامنا ہوا اس دوران جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔

علاوہ ازیں تھانہ ایمن آباد کے علاقہ میں پولیس مقابلہ کے دوران خطرناک ڈاکو وقاص عرف وقاصو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا،ہلاک ڈاکو منشیات،ڈکیتی،چوری اور واردات کے دوران شہری کو زخمی کرنے جیسی درجنوں سنگین وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ تھا،جسکے 3 نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے ، پولیس کے مطابق مارے جانے والے ڈاکو کے قبضے سے تین کلو چھ سو گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا ۔ دریں اثنا پولیس ذرائع کے مطابق چوہنگ لاہور میں پولیس نے موٹرسائیکل پر سوار دو ا فراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو موٹر سائیکل سواروں نے رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ کردی، پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک اوردوسرا فرار ہوگیا۔پولیس کے مطابق ملزم فیکٹریوں میں وارداتیں کرتے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خلیج جنگ:زراعت بھی متاثر،کھاد کی قلت،خوراک مہنگی ہونے کا خطرہ

اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور

امریکا،ایران میں بڑی پیش رفت کا کوئی ثبوت موجود نہیں

یہ جنگ ہماری ہے نہ اس میں الجھیں گے :کیئر سٹارمر

جدہ اجلاس:سعودی ولی عہد، امیر قطر ، اردن بادشاہ کی شرکت

سپین نے امریکی جنگی طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak