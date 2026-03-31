سپین نے امریکی جنگی طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی

  • دنیا میرے آگے
سپین نے امریکی جنگی طیاروں پر اپنی فضائی حدود بند کر دی

امریکا ،اسرائیل کو جنگ کیلئے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی وزیراعظم ایران پر حملوں کو غیرقانونی قرار دے چکے :وزیردفاع مارگریٹا روبلز

میڈرڈ(مانیٹرنگ ڈیسک)سپین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران پر حملوں میں شامل امریکی طیاروں کیلئے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔وزیر دفاع مارگریٹا روبلز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے جنگ سے متعلق کسی بھی کارروائی کے لئے فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دی ہے اور نہ ہی فضائی حدود کے استعمال کی۔فوجی اڈوں کے استعمال پر پابندی کا اعلان مارچ کے آغاز میں ہی کر دیا گیا تھا، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے سپین کے خلاف تجارتی اقدامات کی دھمکی دی تھی۔ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر قانونی قرار دیا ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

متنازعہ ٹویٹ، قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ کو 2 کروڑ جرمانہ

سپر لیگ گیند کیساتھ گڑبڑ فخرزمان پر پابندی کا امکان

آئی پی ایل میں ٹاس فکسنگ پر شائقین کرکٹ برہم

آسٹریلیا نے کیمرون گرین کو آئی پی ایل میں بولنگ سے منع کر دیا

سنر کی بغیر سیٹ ہارے میامی اوپن میں تاریخی ٹائٹل فتح

کھلاڑی ثابت کریں وہ فیفا ورلڈ کپ کے قابل ہیں، آسٹریلوی کوچ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak