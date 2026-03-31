یہ جنگ ہماری ہے نہ اس میں الجھیں گے :کیئر سٹارمر
مفادات کادفاع ،آبنائے ہرمز کھلوانے میں کرداراداکرینگے :برطانوی وزیراعظم ٹرمپ کے علاوہ کوئی جنگ نہیں روک سکتا ،وہ کرداراداکریں:عبدالفتاح السیسی
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانوی فوجی ایران میں زمینی کارروائی کیلئے تعینات نہیں کئے جائیں گے ،یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اس میں نہیں الجھیں گے ۔کیئر سٹارمرنے میڈیا سے گفتگو کے دوران مشرق وسطٰی تنازع میں اپنے مؤقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ،برطانوی جانوں اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کیلئے دفاعی اقدامات کر رہا ہے ۔برطانیہ اپنے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کیلئے کام کرے گا،ہم اس جنگ میں نہیں گھسیٹے جائیں گے ۔دوسری طرف مصرکے صدر عبدالفتاح السیسی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کیخلاف جنگ رکوانے کی اپیل کی ہے ۔عبدالفتاح السیسی نے اپنے بیا ن میں کہاکہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی یہ جنگ نہیں روک سکتا ،امریکی صدر جنگ روکنے میں کردار اداکریں ، جنگ جاری رہی تو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی مزیدمتاثر ہو گی۔