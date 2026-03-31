یہ جنگ ہماری ہے نہ اس میں الجھیں گے :کیئر سٹارمر

  • دنیا میرے آگے
مفادات کادفاع ،آبنائے ہرمز کھلوانے میں کرداراداکرینگے :برطانوی وزیراعظم ٹرمپ کے علاوہ کوئی جنگ نہیں روک سکتا ،وہ کرداراداکریں:عبدالفتاح السیسی

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانوی فوجی ایران میں زمینی کارروائی کیلئے تعینات نہیں کئے جائیں گے ،یہ ہماری جنگ نہیں  ہے اور ہم اس میں نہیں الجھیں گے ۔کیئر سٹارمرنے میڈیا سے گفتگو کے دوران مشرق وسطٰی تنازع میں اپنے مؤقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ ،برطانوی جانوں اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کیلئے دفاعی اقدامات کر رہا ہے ۔برطانیہ اپنے مفادات کا دفاع جاری رکھے گا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کیلئے کام کرے گا،ہم اس جنگ میں نہیں گھسیٹے جائیں گے ۔دوسری طرف مصرکے صدر عبدالفتاح السیسی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کیخلاف جنگ رکوانے کی اپیل کی ہے ۔عبدالفتاح السیسی نے اپنے بیا ن میں کہاکہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی یہ جنگ نہیں روک سکتا ،امریکی صدر جنگ روکنے میں کردار اداکریں ، جنگ جاری رہی تو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی مزیدمتاثر ہو گی۔

 

 

مزید پڑہیئے

ہمایوں سعید میرے پاس تم ہو کی کامیابی پر گھبرا گئے تھے :ریشم

حسن جہانگیر کے گیت ہوا ہوا کے 40برس،جشن منایا

بشریٰ انصاری کی جاوید شیخ سے ان بن پر لب کشائی

مجھے نہیں لگتا مجھے شادی کی کوئی جلدی :کریتی سینن

ہمیں صبر اور برداشت کی قوت پیدا کرنی چاہیے :انعم تنویر

جویریہ سعود کے طنزیہ انداز پر یمنیٰ زیدی کا شدید ردعمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
