بلوچستان : تھانے پر حملہ، فائرنگ، 2 اہلکار شہید، 3 دہشتگرد ہلاک
جھل مگسی تھانہ گولڑہ پرحملے کے دوران دوطرفہ فائرنگ، راہگیر لڑکا جاں بحق، تھانیدار اور دواہلکاروں سمیت 5زخمی مشرقی بائی پاس کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایگل سکواڈ کے گشت پر مامور اہلکار نور، ایوب نشانہ بن گئے
کوئٹہ(نیوزایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) بلوچستان میں تھانے پر حملے اورنامعلوم افراد کی فائرنگ سے2پولیس اہلکار شہید اور 3دہشتگردہلاک ہوگئے جبکہ 11سالہ راہگیرلڑکا جاں بحق ہوگیااورایس ایچ اوسمیت 3 اہلکار اور2شہری زخمی ہوگئے۔بتایاگیاہے کہ جھل مگسی تھانہ گولڑہ پر مسلح افراد نے حملہ کردیا، پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوگئے ، فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او میر حسن ،دو پولیس اہلکار ہیڈ کانسٹیبل محمد اقبال اور کانسٹیبل نثار احمد 2 شہریوں حضور بخش اورنادرعلی سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے جبکہ 11سالہ راہگیرلڑکا فیاض حسین جاں بحق ہوگیا۔
واقعہ کے بعدسکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لیکر زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کردیا ،زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گنداواہ منتقل کیا گیا اورایس ایچ او سمیت تین پولیس اہلکاروں کو کراچی ہسپتال منتقل کردیا گیا ۔ دوسری طرف کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو اہلکارمحمد نور اور ایوب شہید ہو گئے ۔پولیس ذرائع کے مطابق یہ حملہ ایک ایگل سکواڈ ٹیم پر کیا گیا جو معمول کی گشت پر مامور تھی۔ اچانک فائرنگ کے نتیجے میں اہلکار نشانہ بنے ، جس کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ۔واقعے کے بعد سکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے ۔