صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خطے کی صورتحال، اقتصادی تعاون، اسحاق ڈار آج چین جائینگے

  • پاکستان
دورہ علاقائی پیش رفت اورعالمی معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا پاکستان ، چین میں سٹر اٹیجک تعاون پر مبنی شراکت داری قائم ہے ،دفتر خارجہ

 اسلام آباد(وقائع نگار)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار آج چین کا دورہ کریں گے، یہ دورہ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے ،دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم کی سٹرا ٹیجک تعاون پر مبنی شراکت داری قائم ہے ، جس کی بنیاد باہمی اعتماد، قریبی رابطوں اور علاقائی و عالمی امور پر مسلسل مشاورت پر ہے۔ اسی تناظر میں یہ دورہ دونوں ممالک کو اہم علاقائی پیش رفت، دوطرفہ تعاون اور عالمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرے گا،ذرائع کے مطابق اس دورے کے دوران دونوں رہنما خطے کی بدلتی صورتحال، اقتصادی تعاون اور دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کریں گے ، جس سے پاک-چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔قابل ذکر بات یہ ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کندھے کی چوٹ کے باوجود، ڈاکٹروں کے آرام کے مشورے کو نظرانداز کرتے ہوئے اس اہم دورے کا فیصلہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak