راولپنڈی:خاتون سے 4افراد کی گاڑی میں اجتماعی زیادتی

خاتون روات جانے کیلئے بیٹھی، ڈرائیور چک بیلی روڈ لے گیا، مزیددو افراد سوار

راولپنڈی (احمد بھٹی) تھانہ راوت کے علاقے میں چک بیلی کے قریب گاؤں سے بازار جانیوالی شادی شدہ 19سالہ دو بچوں کی ماں سے اجتماعی زیادتی، خاتون کو قانونی  کارروائی سے روکنے کیلئے جرگہ نے علاج کرانے کی ضمانت دی تھی، دو ماہ تک جرگہ کے سربراہ اکبر کے علاج نہ کرانے پر خاتون نے پولیس سے رجوع کر لیا۔ والدہ کے ہمراہ دی گئی درخواست پر تھانہ روات پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ کے مطابق مسماۃ ح چک بیلی موڑ سے روات بازار جانے کیلئے وین میں سوار ہوئی تو ڈرائیور گاڑی واپس چک بیلی روڈ پر لے گیا، شور پر کنڈکٹر نے چپ کرا دیا، راستہ سے مزید دو افراد کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ بگا شیخاں کے قریب گاڑی کے اندر چارافراد نے اجتماعی زیادتی کی، شام ساڑھے 4بجے چک بیلی موڑ اتار دیا۔

ملزمان کے نام عقیل سلطان وغیرہ معلوم ہو سکے ۔ ملزمان نے دوران زیادتی ویڈیو بنا لی، مسماۃ ح نے گھر آکر خاوند قدیر کو واقعہ بتایا جو خاموش رہا۔ سلطان نے فون پر دھمکی دی اگر کسی کو بتایا تو ویڈیو وائرل کر دیں گے اور میسج کیا کہ ریپ تمہاری ساس اور نند کائنات اور فردوس نے کرایا۔ اکبر نامی شخص نے جرگہ کیا اور علاج کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنا شروع کر دیئے ۔ پولیس کا کہنا تھا واقعہ ماہ رمضان سے پہلے کا ہے ، مقامی افراد نے جرگہ کرکے معاملہ دبائے رکھا، متاثرہ خاتون کا میڈیکل پراسس کرایا جا رہا، شواہد کی بنیاد پر تفتیش آگے لے کر جائیں گے ۔ 

 

 

متنازعہ ٹویٹ، قومی فاسٹ بولر نسیم شاہ کو 2 کروڑ جرمانہ

سپر لیگ گیند کیساتھ گڑبڑ فخرزمان پر پابندی کا امکان

آئی پی ایل میں ٹاس فکسنگ پر شائقین کرکٹ برہم

آسٹریلیا نے کیمرون گرین کو آئی پی ایل میں بولنگ سے منع کر دیا

سنر کی بغیر سیٹ ہارے میامی اوپن میں تاریخی ٹائٹل فتح

کھلاڑی ثابت کریں وہ فیفا ورلڈ کپ کے قابل ہیں، آسٹریلوی کوچ

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
