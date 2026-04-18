ڈاکے ،چوریاں:شہری لاکھوں روپے ،گاڑیوں ،موبائلزسے محروم
نشترکالونی میں سلیم ، گجرپورہ میں فہد ، نولکھا میں ارتضیٰ ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے ریس کورس،ہربنس پورہ سے گاڑیاں ،ہنجروال ، لاری اڈا سے موٹرسائیکلیں چوری
لاہور(کرائم رپورٹر)چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل ، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے ،بتایاگیاہے کہ نشترکالونی میں سلیم سے 3لاکھ روپے اور موبا ئل فون، گجرپورہ میں فہد سے 2 لاکھ 70ہزار اور موبائل، نولکھا میں ارتضیٰ سے 2لاکھ 55 ہزار اور موبائل ، ساندہ میں دانش سے 2لاکھ اور موبائل،رائیونڈ میں ثنا ئاللہ سے 1لاکھ60 ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر سامان چھین لیا گیا،ریس کورس اور ہربنس پورہ سے گاڑیاں جبکہ وحدت کالونی، لاری اڈا اور ہنجروال سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔