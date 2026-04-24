شیخ زید ہسپتال : 3کروڑ ،62لاکھ کی کرپشن،15ملازم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
پبلک ہیلتھ کے پیسے میں کرپشن ، بے ضابطگیوں میں 19گریڈ کے افسر بھی شامل ملزموں کا ریمانڈ لے لیا،مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں،ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے مالی بدعنوانی میں ملوث شیخ زید ہسپتال کے 15 ملازمین کو گرفتار کرلیا، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سید اسد مظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل وفاقی اداروں میں کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے ، ایف آئی اے نے جعلی بلز کی مدد سے کی جانے والی 3کروڑ 62 لاکھ کی کرپشن بے نقاب کی ہے ، مالی بے ضابطگیوں میں 19گریڈ کے افسر بھی شامل ہیں ، پبلک ہیلتھ کے پیسے میں کرپشن کی گئی، انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر 131جعلی بلز کو 56ڈاکٹرز کے نام سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، ایف آئی اے کی تحقیقات گزشتہ 9ماہ سے جاری تھی ،زیر حراست ملزموں کا چار روزہ ریمانڈ لیا گیا ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی ،انڈیکس مزید 2405پوائنٹس گرگیا

تولہ سونا 5200روپے سستا،ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان

ایف پی سی سی آئی اور گوانگژو چیمبر کے درمیان اہم معاہدہ

فیصل بینک کا بعدازٹیکس منافع5.2ارب روپے ریکارڈ

میزان بینک کارڈ ادائیگیاں ماہانہ 45ارب سے متجاوز

مرکنٹائل ایکسچینج میں 21.461ارب روپے کے سودے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak