صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس:ہارن کیوں دیا،؟امیرزادوں کا 3 افراد پر مبینہ تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈیفنس:ہارن کیوں دیا،؟امیرزادوں کا 3 افراد پر مبینہ تشدد

ملزموں نے تینوں افراد پر ڈنڈوں ،الیکٹرک راڈ سے حملہ کیا، ویڈیو وائرل

لاہور(کرائم رپورٹر )گاڑی کو ہارن دیکرراستہ مانگنے پر امیرزادوں کا حساس ادارے کے اہلکاروں سمیت 3افراد پر مبینہ تشدد،مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق ڈیفنس میں امیرزادوں نے بیچ سڑک ڈنڈوں، الیکٹرک راڈ اوراسلحہ کے زورپر تینوں افراد پر تشدد کیا،ملزموں کی جانب سے تشدد کی ویڈیومنظرعام پر آگئی جس میں ملزموں کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔پولیس نے تشدد، حبس بے جا میں رکھنے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق عید کے ایام میں امیرزادوں کی لگژری گاڑی کی وجہ سے ٹریفک سسست روی کا شکارہوئی،گاڑی کو سائیڈ پر ہٹنے کیلئے ہارن کااستعمال کیا تو انہوں نے تشددشروع کردیا ۔پولیس ذرائع کے مطابق تشددکرنے والوں میں لاہورکی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا بھی شامل ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ با اثر ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak