صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ، مخالفین کی شہری کے گھر پر فائرنگ

  • جرم و سزا کی دنیا
سابقہ رنجش ، مخالفین کی شہری کے گھر پر فائرنگ

نواز اپنے اہلخانہ کے ساتھ مو جو د تھا مخالفین نے دھاوا بو ل دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر مخالفین نے مبینہ طور پر شہری کے گھر پر فائرنگ کر دی۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں نواز نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران مخالفین نے سابقہ دشمنی کی بناء پر گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر کے مرکزی دروازے پر شدید فائرنگ کر دی گئی۔ جس سے گھر کا بیرونی دروازہ اور دیگر سامان شدید نقصان کا شکار بن گیا۔ تاہم گھر پر موجود افراد گولیوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے ۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیصلہ کن ون ڈے آج، ہیڈ کوچ شاداب کی کارکردگی سے مایوس

پی سی بی کا چاچا کرکٹ کو خراجِ تحسین شاہین نے یادگاری شرٹ دی

پاکستانی کھلاڑیوں کی نئی آئی سی سی رینکنگ میں بہتری

پاک،بھارت ہاکی ٹیمیں رواں ماہ دو مرتبہ مدمقابل

انڈر 18ایشیا ہاکی کپ ،پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا

طالبان سے فرار ہونیوالی افغان خواتین فٹبالرز کی عالمی میدان میں واپسی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak