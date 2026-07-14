صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ،عدالتی اہلکار جاں بحق،راہگیرزخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
نوشہرہ میں ٹارگٹ کلنگ،عدالتی اہلکار جاں بحق،راہگیرزخمی

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) خویشگی میں ٹارگٹ کلنگ کی واردات کے دوران ایڈیشنل سیشن جج نوشہرہ کی عدالت کا ریڈر گولیاں لگنے سے موقع پرجاں بحق

جبکہ راہگیر شدید زخمی ہوگیا،پولیس نے تصدیق کی ہے کہ حملہ آواروں کا نشانہ ریڈر ایڈیشنل سیشن جج انعام اللہ تھا،ریڈر انعام  اللہ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا کہ موٹرسائیکل سواروں نے ان پر حملہ کردیا، انعام اللہ کے قتل کے خلاف عدالتی عملے نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کردیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: 3سطحیں گرنے سے سرمایہ کاروں کے اوسان خطا

سونا 3800روپے سستا عالمی مارکیٹ میں بھی قیمت کم

ابھی بینک سیف گروپ ملازمین کو ارنڈ ویج ایکسیس دے گا

ایران امریکہ بڑھتی جغرافیائی کشیدگی پرپاکستان چیمبر کوتشویش

عادل صلاح الدین اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak