صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آتشبازی برآ مد ، شہری پکڑا گیا

  • جرم و سزا کی دنیا
آتشبازی برآ مد ، شہری پکڑا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو قابو کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو قابو کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:انگلینڈ کو شکست،ارجنٹینا فائنل میں پہنچ گیا

ہم جیتنے کے لائق ہی نہیں تھے ایمپابے نے ہار کا ملبہ ٹیم پر ڈال دیا

ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے فارمیٹس تبدیل

آئی سی سی،مؤثر گورننس کیلئے دو نئی کمیٹیوں کی منظوری

قومی ٹیسٹ ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو پہنچ گئی

تڈیج پوگاآر نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کادسواں مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak