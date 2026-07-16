صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوبائیڈن کا اپنی یادداشتوں کی کتاب شائع کرنیکا اعلان، کینسر کا علاج کامیابی سے جاری:سابق امریکی صدر

  • دنیا میرے آگے
جوبائیڈن کا اپنی یادداشتوں کی کتاب شائع کرنیکا اعلان، کینسر کا علاج کامیابی سے جاری:سابق امریکی صدر

واشنگٹن(اے ایف پی)سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی صدارتی مدت پر مبنی یادداشتوں کی کتاب شائع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے کینسر کا علاج انتہائی کامیابی سے جاری ہے ۔۔۔

 83 سالہ بائیڈن نے ایکس پر جاری ویڈیو پیغام میں بتایا کہ صدارت چھوڑنے کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اپنے اہلِخانہ کے ساتھ گزارا، جبکہ وہ پروسٹیٹ کینسر کے علاج سے بھی گزر رہے ہیں اور ان کی صحت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے ۔ جوبائیڈن نے بتایا کہ ان کی کتاب "مجھ سے وعدہ کرو، امریکا"میں وائٹ ہاؤس میں اپنے دورِ حکومت کے اہم فیصلوں، قومی چیلنجز اور ان کے پس منظر کو بیان کیا جائے گا۔ کتاب میں 6 جنوری 2021 کو امریکی کانگریس پر حملے ، یوکرین جنگ، افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا، دوسری مدت کے لیے انتخاب لڑنے کے فیصلے اور بعد ازاں صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کی وجوہات بھی شامل ہوں گی۔واضح رہے کہ جوبائیڈن نے مئی 2025 میں انکشاف کیا تھا کہ انہیں ہڈیوں تک پھیلنے والے جارحانہ پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد انہوں نے ریڈی ایشن تھراپی شروع کی۔ ان کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب 17 نومبر 2026 کو امریکی وسط مدتی انتخابات کے چند ہفتوں بعدشائع کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:انگلینڈ کو شکست،ارجنٹینا فائنل میں پہنچ گیا

ہم جیتنے کے لائق ہی نہیں تھے ایمپابے نے ہار کا ملبہ ٹیم پر ڈال دیا

ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے فارمیٹس تبدیل

آئی سی سی،مؤثر گورننس کیلئے دو نئی کمیٹیوں کی منظوری

قومی ٹیسٹ ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو پہنچ گئی

تڈیج پوگاآر نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کادسواں مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak