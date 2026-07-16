کھلا پٹرول بیچنے والا دکاندارگرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سمن ابادٹ کے علاقے میں پولیس نے رہائشی علاقے میں کھلے پٹرول کی فروخت کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کرلیا۔ جو علاقہ مکینوں کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
تھانہ سمن ابادٹ کے علاقے میں پولیس نے رہائشی علاقے میں کھلے پٹرول کی فروخت کرنیوالے دکاندار کو گرفتار کرلیا۔ جو علاقہ مکینوں کے لئے حادثے کی وجہ بن سکتا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
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