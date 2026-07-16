صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیئر اسٹارمر کی اپنے متوقع جانشین اینڈی برنہم کو مکمل تعاون کی یقین دہانی

  • دنیا میرے آگے
کیئر اسٹارمر کی اپنے متوقع جانشین اینڈی برنہم کو مکمل تعاون کی یقین دہانی

لندن(اے ایف پی)مستعفی ہونیوالے برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے اپنے متوقع جانشین اینڈی برنہم کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لیبر حکومت کامیاب ہو۔۔۔

پارلیمنٹ میں وزیراعظم کی حیثیت سے آخری سوال  و جواب کے سیشن کے دوران اسٹارمر نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے جانشین کی نجی طور پر ہر ممکن رہنمائی کریں گے ۔ اسٹارمر نے گزشتہ ماہ مسلسل سیاسی دباؤ، تنازعات اور پالیسیوں میں یوٹرنز کے بعد استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اینڈی برنہم جمعہ کو پارٹی قیادت سنبھال سکتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:انگلینڈ کو شکست،ارجنٹینا فائنل میں پہنچ گیا

ہم جیتنے کے لائق ہی نہیں تھے ایمپابے نے ہار کا ملبہ ٹیم پر ڈال دیا

ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے فارمیٹس تبدیل

آئی سی سی،مؤثر گورننس کیلئے دو نئی کمیٹیوں کی منظوری

قومی ٹیسٹ ٹیم ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو پہنچ گئی

تڈیج پوگاآر نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کادسواں مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak