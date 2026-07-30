E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
محمد اظہارالحق
تلخ نوائی
خالد مسعود خان
کٹہرا
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
عمران یعقوب خان
ویو پوائنٹ
سعود عثمانی
دل سے دل تک
مفتی منیب الرحمٰن
زاویہ نظر
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
(current)
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
آزاد کشمیر الیکشن :راولپنڈی کے 3حلقوں میں صرف 48 ہزار ووٹرز
مراد علی شاہ کی امریکی کاروباری شخصیات کو سرمایہ کاری کی دعوت، ڈیسک قائم
ڈاکٹر راجح بن طامی البقمی پاکستان میں سعودی عرب کے نئے سفیر مقرر
پانی روکنے کی کوشش کا بھرپور جواب دیں گے ، گورنر سندھ
بلوچستان ، پختونخوا میں بدامنی پاکستان دشمن قوتوں کی سازش، فیصل کنڈی
ای سی سی :گندم درآمد طریقہ کار کیلئے سٹیئرنگ کمیٹی کے قیام کی منظوری
تازہ ترین
نئے انتظامی یونٹس ہی مسائل کا حل، معاملہ عوام کے پاس لے جانا ہوگا: محسن نقوی
نئے انتظامی یونٹس نہ بنانے سے گورننس مسائل بڑھ رہے ہیں، حکومت کو بزنس کمیونٹی کے قریب آنا ہوگا: میاں عامر محمود
لاہور کے علاقے سکھ نہر میں مکان کی چھت گر گئی، 4 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق
نئے انتظامی یونٹس کا قیام، سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے فیصلے کریں: احسن بھون
بشریٰ بی بی نے سزا معطلی اور ضمانت کے لیے آئینی عدالت سے رجوع کر لیا
آج کے کالمز
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن
Add Roznama Dunya to Home
×