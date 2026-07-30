ون ویلنگ کر نے والا پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو قابو کر لیا۔ جس کی جانب سے ون ویلنگ کرتے ہوئے دیگر ٹریفک کے لئے خطرات پیدا کیے جا رہے تھے ۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو قابو کر لیا۔ جس کی جانب سے ون ویلنگ کرتے ہوئے دیگر ٹریفک کے لئے خطرات پیدا کیے جا رہے تھے ۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments