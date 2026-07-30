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اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کا الزام ، اسکے چچا کو گرفتار کرلیا

  • جرم و سزا کی دنیا
اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کا الزام ، اسکے چچا کو گرفتار کرلیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اسکے چچا کو گرفتار کرلیا گیا۔

تھانہ رضا آباد کے علاقے عباس نگر پل کے قریب پولیس نے اشتہاری ملزم عبدالرحمن کی گرفتاری کے لئے چھاپہ مارا۔ جو پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے فرار ہوگیا۔ تاہم پولیس نے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے کے الزام میں اس کے چچا عظیم کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

 

 

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