صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
پی ٹی آئی رہنما عبداللہ قتل کیس،6سہولت کار گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کے مقدمے میں 6 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان پر مبینہ طور پر شوٹرز کی سہولت کاری کا الزام ہے ، پولیس نے شوٹرز کو لانے کیلئے استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی جو گوجرانوالہ سے رینٹ پر حاصل کی گئی اور اس پر جعلی نمبر پلیٹ لگا ئی گئی تھی، ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ ملزمان  گاڑی کے ذریعے گلبرگ پہنچے جبکہ تھانہ غالب مارکیٹ کے علاقہ میں واقع کلینک کے قریب جانے کیلئے موٹرسائیکلوں کا استعمال کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث مرکزی ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے ،گرفتاری کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ:ملبے سے مزید 112 افراد کی باقیات برآمد

مودی کا گالیاں دینے والوں کو معاف کرنیکا اعلان

یوکرین:روسی حملے ، 10افراد ہلاک،30زخمی

سیوٹا: 48ہزار تارکین واپس ،ہلاکتوں کی تعداد 67ہوگئی

بھارتی روپیہ بحران کا شکار، مودی کی معاشی پالیسیوں پر سوالات

امریکی محکمہ خارجہ کا ویزا بانڈ پروگرام کو مستقل کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak