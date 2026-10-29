صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینکڑوں پتنگیں،ڈور کی 8چرخیاں برآمد،دوملزم پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
سینکڑوں پتنگیں،ڈور کی 8چرخیاں برآمد،دوملزم پکڑے گئے

لاہور(کرائم رپورٹر)سبزہ زار پولیس نے آن لائن پتنگیں اور ڈور فروخت کرنیوالے ملزم کو خفیہ اطلاع پر بجلی گھر سٹاپ سے گرفتارکر لیا ۔

ملزم حسنات سے سینکڑوں پتنگیں اور ڈور کی 3 بڑی چرخیاں برآمد کرلی گئیں۔ مجاہد سکواڈ نے گلویڑہ ناکے پرکیمیکل ڈور اور خام مال کی سپلائی ناکام بنا کر ملزم افضل کو گرفتار کر لیا جوپبلک ٹرانسپورٹ میں کیمیکل ڈور کی 5چرخیاں اورخام مال قصور سے لاہور منتقل کر رہا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak