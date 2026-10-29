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آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
(current)
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
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اسلام آباد
کراچی
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
بلوچستان: سکیورٹی فورسز کے آپریشن،9دہشتگرد ہلاک
جیل میں نورین نیازی کو دل میں تکلیف ،پی آئی سی منتقل
درآمدی ایل پی جی کی کھیپ لاہور پہنچنے کا سلسلہ شروع، قیمتوں میں 50روپے فی کلو کمی ریکارڈ
2بیٹوں کے قتل پر ماں کی عمر قید کی سزا 10سال میں تبدیل
بلدیاتی الیکشن کیا 28ویں ترمیم کے بعد ممکن بن پائیں گے ؟
مکمل ویزا،پاسپورٹ پر مسافر کو بیرون ملک جانے سے نہیں روکا جاسکتا:سپریم کورٹ
تازہ ترین
ریاست مخالف باتوں سے فضل الرحمان کی عزت نہیں رہی، اب آپ کو ریاست کی نوکری نہیں ملنی: محسن نقوی
فیلڈ مارشل خطے میں امن کیلئے تہران گئے، میری موجودگی ضروری نہ تھی: خواجہ آصف
شرائط پوری ہونے تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی: ایران پھر ڈٹ گیا
وزیراعظم شہباز شریف نے پاک چین دوستی ہسپتال کا افتتاح کردیا
بلاول بھٹو کا اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے عمل کا حصہ بننے کا مشورہ
آج کے کالمز
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
معشوق شہر
سعود عثمانی
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
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