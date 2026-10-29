رقص کرتے وقت پس منظر کے کلام کا علم نہیں تھا:عفت
کراچی (آئی این پی)اداکارہ عفت عمر نے لاہور میں منعقدہ لام فیشن ویک کے دوران کلام پر رقص کرنے کے باعث ہونے والی تنقید پر وضاحت پیش کر دی۔
حال ہی میں فیشن شو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں عفت عمر کو ڈیزائنر نیلوفر شاہد کے ہمراہ سٹیج پر رقص کرتے اور بھرپور تاثرات کا اظہار کرتے دیکھا گیا تھا۔شو میں چلنے والے کلام پر رقص کرنے کے باعث اداکارہ کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔اس معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے عفت عمر نے کہا کہ ابتدا میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پس منظر میں کون سا کلام چل رہا ہے ۔اداکارہ کے مطابق جیسے ہی انہوں نے کلام کے بولوں پر توجہ دی، فورا رقص کرنا بند کر دیا۔عفت عمر نے مزید کہا کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ کلام ہے تو وہ کبھی اس پر رقص نہ کرتیں۔
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