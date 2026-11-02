صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنیوالے 3 ملزم پکڑے گئے

  • جرم و سزا کی دنیا
خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنیوالے 3 ملزم پکڑے گئے

لاہور(آئی این پی)نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے خواتین کو بلیک میل اور ہراساں کرنے کے الزام میں 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔

این سی سی آئی اے نے لاہور کے علاقے انجینئرنگ ٹاؤن سے عارفوالا کے رہائشی ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ لاہور سے ہی دوسرا ملزم ملتان کی خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرکے انکی ساکھ متاثر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہاڑی کی خاتون کو واٹس ایپ پر دھمکیاں دینے والا تیسرا ملزم فیصل آباد ٹول پلازہ کے قریب سے پکڑا گیا۔این سی سی آئی اے کے مطابق تینوں ملزموں سے ہراسانی کیلئے استعمال ہونیوالے موبائل فونز اور متاثرہ خواتین کا نجی ڈیٹا برآمد کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کرکٹرز ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار: مائیک ہیسن

کامران اکمل کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ، سہولتوں کو سراہا

پاکستانی باکسر عابدہ بتول عالمی ایٹم ویٹ ٹائٹل جیت گئیں

میکائیل علی نے جے 100ٹینس کاتاج اپنے سر پر سجا لیا

5واں ٹی 20،نیوزی لینڈ نے بھارت کو دھو ل چٹا دی

ہانگ کانگ سکسز ،افغانستان پہلی بارفاتح ،آسٹریلیا رنر اپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak