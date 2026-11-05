صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور:ٹریکٹر کی ٹکر سے ماں ، بیٹا جاں بحق، شوہر زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
قصور:ٹریکٹر کی ٹکر سے ماں ، بیٹا جاں بحق، شوہر زخمی

حادثے میں 30سالہ نورین بی بی ، 5سالہ سارم نے موقع پر دم توڑ دیا شیخوپورہ میں 18سالہ معظم تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے جاں بحق ہوگیا

قصور، شیخوپورہ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے ماں اور کمسن بیٹا جاں بحق، شوہر زخمی ہوگیا ،موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی اور ان کا کمسن بیٹا رائیونڈ بچوکی پھاٹک کوٹ رادھاکشن کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آگئے ۔ حادثے کے نتیجے میں 30سالہ نورین بی بی اور پانچ سالہ بیٹا سارم موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے جبکہ موٹر سائیکل سوار شاہد زخمی ہوگیا، جسے طبی امداد کے لیے انڈس ہسپتال منتقل کردیا گیا۔اطلاع ملنے پر رائیونڈ پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی شروع کردی ، پولیس ٹیم نے تعاقب کے بعد مبینہ طور پر حادثے میں ملوث ڈرائیور محمد جمیل کو قصور کے علاقے سے گرفتار کرلیا اور ٹریکٹر ٹرالی بھی قبضے میں لے لی۔ علاوہ ازیں شیخوپورہ مرید کے روڈ پر 18 سالہ نوجوان معظم مختار جو مانانوالہ کا رہائشی تھا سڑک کراس کرنے لگاکہ اچانک تیز رفتار ٹرک آگیا جس کی ٹکر سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا ریسکیو1122کی ٹیم نے لاش کو ضرور ی کارروائی کے بعد پولیس کے حوالے کردیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کی سیاسی موت:سینیٹ اور ا یوان نمائندگان دونوں پر ڈیپوکریٹس چھا گئے ،کمرتوڑ مہنگائی اور ایران کیساتھ جنگ سے بد حالی پر امریکی ووٹروں کے غصے کا لاواپھٹ پڑا،شکست قبول،مخالفین جان لڑاکر کھیلے:امریکی صدر

وفاقی کابینہ:کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کی منظوری،10روپے کے نوٹ کی جگہ سکہ چلے گا

ون کانسٹی ٹیوشن ایونیو کا قبضہ حاصل کرلیا،فائیو سٹار ہوٹل بنائیں گے:محسن نقوی

مریم نواز کا  خانیوال میں گھپلوں پر ٹھیکیدار کی گرفتاری کا حکم،سابق ڈی سی شامل تفتیش

امریکی امداد کے بغیر10ارب ڈالر بیرونی ادائیگیوں کے انتظامات مکمل کرلیے:وزیر خزانہ

ریاست منافقت کرتی ،جواب دونگا تو ایک اور ریفرنس دائر ہو جائیگا:جسٹس اعجاز اسحاق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak