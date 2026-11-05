صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی جے ایلن واکر کے لاہور پہنچنے پر پاکستانی مداح حیران

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ڈی جے ایلن واکر کے لاہور پہنچنے پر پاکستانی مداح حیران

لاہور(شوبز ڈیسک)عالمی شہرت یافتہ ڈی جے اور میوزک پروڈیوسر ایلن واکر لاہور پہنچ گئے ۔

انسٹاگرام پر ایلن واکر نے لاہور کی گلیوں میں سیر کرتے متعدد سٹوریز شیئر کر کے پاکستانی مداحوں کو حیران کر دیا۔ڈی جے کی انسٹا سٹوری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی گانے  الفاظ  کے گلوکار حمزہ ملک اور زین ذوہیب کے ساتھ کسی میوزک پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ایلن واکر انسٹا سٹوریز میں گانے ‘الفاظ’ کی میوزک ویڈیو دیکھتے ہوئے نظر آئے ، شیئر کی گئی ویڈیو میں انہیں لاہور کی سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے ، ایلن واکر نے الفاظ کے گلوکاروں کے ساتھ اپنی ایک تصویر بھی پوسٹ کی، تاہم ایلن واکر یا گلوکاروں میں سے کسی نے بھی تاحال اس منصوبے کی تفصیلات پیش نہیں کی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

عبدالرحمٰن محمد السید امریکی سینیٹ کے پہلے مسلمان رکن منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak