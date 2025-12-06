صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا سفری پابندی 19سے بڑھاکر 32 سے زائد ملکوں پر لگانے کو تیار

  • دنیا میرے آگے
امریکا سفری پابندی 19سے بڑھاکر 32 سے زائد ملکوں پر لگانے کو تیار

واشنگٹن (نیوزایجنسیاں )امریکا نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل ملکوں کی تعداد 19 سے بڑھاکر32سے زائد ملکوں تک کرنے کی تیاری کرلی۔

 سیکرٹری ہوم لینڈ سکیورٹی کرسٹی نویم نے کہا ہے کہ امریکا اپنے سفری پابندی پروگرام میں مزید ممالک کو شامل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ۔ٹی وی پروگرام میں ان کاکہناتھاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سفر کی پابندی کی فہرست میں ممالک کی تعداد 32 تک بڑھانے پر غور کر رہی ہے ۔انہوں نے کہاکہ میں ممالک کی مخصوص تعداد نہیں بتاؤں گی لیکن یہ 30 سے زیادہ ہے اور صدر مختلف ممالک کا جائزہ لیتے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak