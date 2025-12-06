صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہار:رس گلے ختم ہونے پر شادی کی تقریب میں لڑائی مارکٹائی ،کرسیاں چل گئیں

  • دنیا میرے آگے
بہار:رس گلے ختم ہونے پر شادی کی تقریب میں لڑائی مارکٹائی ،کرسیاں چل گئیں

پٹنہ (مانیٹرنگ ڈیسک ) ریاست بہار کے ضلع بودھگیا میں شادی کی تقریب میں رسگلے ختم ہونے پر دلہا اور دلہن کے خاندان والوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں اور کرسیوں کا آزادانہ استعمال کیا، واقعے میں کئی افراد زخمی ہوگئے۔

 واقعہ اس وقت شروع ہوا جب شادی کی رسومات مکمل ہونے کے بعد دلہن کے خاندان نے رسگلے کم ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا اورتھوڑی ہی دیر میں  شدید جھگڑا شروع ہوگیا۔ دلہن کے والد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دلہا والوں کو جہیز میں اضافی 2 لاکھ روپے دینے سے انکار کیا جس پر ان کے خاندان والوں نے رسگلے کو بہانہ بنایا تاکہ وہ جھگڑا کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak