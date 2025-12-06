صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرو :گیس سلنڈر پھٹنے سے ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی،10طالبعلم ہلاک

  • دنیا میرے آگے
پیرو :گیس سلنڈر پھٹنے سے ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی،10طالبعلم ہلاک

لیما (اے ایف پی)جنوبی امریکا کے پیرو میں ایک ریسٹورنٹ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی جس سے 10یونیورسٹی طلبا ہلاک اور تین زخمی ہو گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ بولیویا کی سرحد کے قریب پونو کے اینڈین علاقے میں ہوا ، نکین شہر میں ریسٹورنٹ میں آگ لگی ، وہاں ٹیچر ٹریننگ کالج کے 17 سے 23 سال کے درمیان کے طالب علم ایک سالگرہ کی تقریب میں شریک تھے ۔مقامی لوگوں نے آگ بجھانے والے آلات اور پانی کی بالٹیوں سے آگ بجھانے کی کوشش کی کیونکہ اس علاقے میں فائربریگیڈ کی سہولت ہی موجود نہیں اورپڑوسی قصبے جولیاکا سے فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کیلئے ایک گھنٹے کے بعد پہنچے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak