صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی شام میں غیر فوجی زون کا اسرائیلی مطالبہ خطرناک:شامی صدر

  • دنیا میرے آگے
جنوبی شام میں غیر فوجی زون کا اسرائیلی مطالبہ خطرناک:شامی صدر

دوحہ(اے ایف پی)دوحہ میں قطر فورم سے خطاب کرتے ہوئے شامی صدر احمد الشرع نے خبردار کیا کہ جنوبی شام میں اسرائیل کا غیر فوجی زون کا مطالبہ خطے کو شدید خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں پر 1974 کا اقوام متحدہ نگرانی معاہدہ پچاس برس سے موثر ہے اور اس میں چھیڑ چھاڑ عالمی اتفاقِ رائے کے خلاف ہے ۔ ادھر کینیڈا نے شام کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا ، حیات تحریر الشام کی "دہشت گرد تنظیم" کے طور پر درجہ بندی ختم کر دی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کالاکھوں کانقصان

گوجرانوالہ میں نامعلوم افرادنے پادری کوقتل کردیا

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

کھلا پٹرول بیچنے والاپکڑاگیا

اسلحہ کی نمائش پرملزم کودھرلیاگیا

پولیس نے 6 جواریوں کو گرفتار کرلیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak