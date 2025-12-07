صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:انڈیگو ایئرلائن بحران ،پانچویں روز بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ

  • دنیا میرے آگے
بھارت:انڈیگو ایئرلائن بحران ،پانچویں روز بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ

بنگلور،ممبئی(رائٹرز)بھارت میں انڈیگو ایئر لائن بحران جاری ہے ، پائلٹس کے اوقات کار کا تاحال تعین نہ ہو سکا جس کے باعث پانچویں روز بھی سینکڑوں مقامی پروازیں منسوخ ہو گئیں۔

ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر پھنس گئے ،ملک بھر میں فضائی سفر بری طرح متاثر ہے ، پروازیں منسوخ ہونے سے دیگر ایئرلائنز کے کرائے بڑھ گئے ، جس پر حکومت نے نئے کرایوں پر پابندی عائد کر دی ہے ۔علاوہ ازیں حکومت نے متاثرہ مسافروں کے لیے اضافی ٹرینیں چلائیں ہیں تاکہ ہوائی اڈوں پر رش کو کم کیا جا سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کیخلاف اہم فیصلہ : ریاستی اداروں کیخلاف تقاریر، گھیرائو گالم گلوچ یا عمران کی تصاویر لانے پر رکنیت معطل : قائم مقام چیئرمین سینیٹ

ترقی کا سفر شروع، اگلا الیکشن بھی جیتیں گے : شہباز شریف ، پنجاب میں کھربوں کے منصوبے، پختونخوا میں کھنڈرات کے آثار : مریم نواز

پختونخوا، بلوچستان میں آپریشن، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک : کمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیئے

قومی کھیلوں کا رنگا رنگ آغاز : نوجوان ہمارا مستقبل، ملک وقوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرینگے : بلاول

محسن نقوی، نٹیلی بیکر کی ملاقات: انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن روکنے پر اتفاق

پشاور ہائیکورٹ نے وکلا کی عدالتی ہڑتال اور بائیکاٹ کو غیر قانونی قرار دیدیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak