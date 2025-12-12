صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی تاریخ کا سب سے بڑا901ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور

  • دنیا میرے آگے
امریکی تاریخ کا سب سے بڑا901ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور

امریکی گولڈ کارڈ پروگرام کا آغاز ،اربوں ڈالر قومی خزانے میں آئیں گے :ٹرمپ

واشنگٹن(اے ایف پی،اے پی پی)امریکی ایوان نمائندگان نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا 901 ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 312 اور مخالفت میں112 ووٹ ڈالے گئے ، یہ بل اب سینیٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔نئے دفاعی بجٹ میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، رہائش میں بہتری اور یوکرین کے لیے آئندہ دو سال میں 80کروڑ ڈالر کی فوجی امداد شامل ہے ۔امریکی حکومت کے مطابق ستمبر میں تجارتی خسارہ کم ہو کر 52اعشاریہ8 ارب ڈالر ہو گیا، جو 2020 کے بعد سب سے کم سطح ہے ۔ ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کے نئے محصولات نے درآمدات پر اثر ڈالا اور تجارتی توازن بہتر کرنے میں مدد کی۔ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ گولڈ کارڈ باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش کر دیا گیا ہے ۔ اس پروگرام کے تحت اربوں ڈالر قومی خزانے میں آئیں گے جس سے ہم ملک کے لئے مثبت کام کر سکیں گے ۔ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنیوالے میڈیا ادارے سی این این سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے فروخت کردینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عالیہ بھٹ کا سٹائل کاپی کرنے پر عائزہ خان تنقید کا شکار

کولمبیئن گلوکارہ شکیرا کا بیٹوں کے ساتھ ملکر پرفارم

شاہ رخ خان سب سے زیادہ سٹائلش لوگوں کی فہرست میں شامل

شرمین عُبید نے طاقتور خواتین فلمساز متعارف کروا دیں

بے بنیاد نفرت کی عادی ہو چکی ہوں:پراجکتا کولی

سکینڈلز پر سوالات ،مس یونیورس کا انٹرویو سے واک آؤٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak