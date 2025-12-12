صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوبل انعام یافتہ ماریہ ماچادو امریکی مدد سے چھپ کر ناروے پہنچ گئیں

  • دنیا میرے آگے
نوبل انعام یافتہ ماریہ ماچادو امریکی مدد سے چھپ کر ناروے پہنچ گئیں

اوسلو(اے ایف پی)رواں سال کی نوبل امن انعام یافتہ ماریہ کورینا ماچادو نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کی مدد سے وہ وینزویلا سے ناروے پہنچی ہیں۔۔۔

جنوری میں صدر نکولس مادورو کی حکومت کو چیلنج کرنے کے بعد غائب ہونے والی ماچادو نے اوسلو میں ہوٹل کی بالکونی سے حامیوں کو دیکھ کر خطاب کیا۔ انہوں نے سفر کے دوران نقاب اور وِگ استعمال کی اور کراکس سے کیوراکاؤ پہنچنے کے لیے کشتی کا سہارا لیا، جہاں سے نجی طیارے کے ذریعے ناروے آئیں۔ ماچادو نے امریکی فوج کو بھی آگاہ کرنے کا ذکر کیا تاکہ ان کا راستہ محفوظ رہے ۔ انہوں نے واپس وینزویلا جانے کا عزم بھی ظاہر کیا ۔دوسری جانب ماریہ ماچادو کئی ماہ روپوش رہنے کے بعد ناروے پہنچتے ہی اپنے بچوں سے مل کر جذباتی ہوگئیں۔ ماچادو خفیہ طور پر وینزویلا سے نکل کر اوسلو کے گرینڈ ہوٹل پہنچیں، جہاں انہوں نے بتایا کہ طویل جدائی کے بعد تینوں بچوں کو ایک ساتھ گلے لگانا ان کی زندگی کا غیر معمولی روحانی لمحہ تھا۔ ان کی بیٹی نے بدھ کو ان کی جگہ نوبل انعام وصول کیا تھا ۔ ماچادو گزشتہ برس انتخابی دھاندلی کے الزامات کے بعد روپوش تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak