صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرینی ڈرون حملے ،ماسکو ایئرپورٹس پر پروازیں عارضی طور پر معطل

  • دنیا میرے آگے
یوکرینی ڈرون حملے ،ماسکو ایئرپورٹس پر پروازیں عارضی طور پر معطل

ماسکو(اے ایف پی)روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے تقریباً 300 ڈرون مار گرائے گئے ، جن میں سے 32 ماسکو کی جانب بڑھ رہے تھے ۔۔۔

 ڈرون حملوں کے باعث دارالحکومت ماسکو کے تمام بڑے ایئرپورٹس نے پروازیں عارضی طور پر معطل کر دیں، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آرمینیا کے وزیرِاعظم کا طیارہ بھی ماسکو ایئر اسپیس بند ہونے پر سینٹ پیٹرزبرگ کی طرف موڑ دیا گیا۔ ادھر یوکرین کا کہنا تھا روس نے 151 ڈرون اور تین میزائل فائر کیے ، توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں، شہریوں کالاکھوں کانقصان

مقابلے :باپ،2بیٹوں سمیت 9منشیات فروش،1اشتہاری ہلاک

چارسدہ :نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 خاتون ٹیچرز جاں بحق

کہوٹہ:تیزرفتار وین دریا میں جاگری،3 افرادجاں بحق،9لاپتہ

قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم بحرین سے گرفتار

پشاور یونیورسٹی گرلز ہاسٹل میں 17 سالہ طالبہ کی پراسرار ہلاکت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak