  دنیا میرے آگے
ٹرمپ نے پھر تھائی لینڈا ور کمبوڈیا کو جنگ روکنے پر آمادہ کرلیا

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوادی۔دونوں ممالک کے سربراہان سے گفتگو کے بعد ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ تھائی لینڈ اورکمبوڈیا تمام جھڑپیں روکنے پر متفق ہوگئے ہیں۔۔۔۔

دونوں ملک امن کیلئے تیار ہیں اور امریکا کے ساتھ تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔امریکی صدر سے ٹیلیفونک گفتگو کے بعد تھائی لینڈ کے وزیراعظم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ سے کہا ہے کمبوڈیا کو دشمنی روکنے کا کہیں، کمبوڈیا کے ساتھ ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست' سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک'امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو' صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
