صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ کمبوڈیا جھڑپیں جاری سرحدی گزرگاہیں بند ،ٹرمپ کاجنگ بندی دعویٰ مسترد

  • دنیا میرے آگے
تھائی لینڈ کمبوڈیا جھڑپیں جاری سرحدی گزرگاہیں بند ،ٹرمپ کاجنگ بندی دعویٰ مسترد

بینکاک(اے ایف پی)تھائی لینڈ نے کہا کمبوڈین فورسز کی فائرنگ سے سرحدی علاقے میں چار فوجی ہلاک ہو گئے۔ادھر کمبوڈیا نے تھائی لینڈ کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہیں بند کر دیں۔

 علاوہ ازیں تھائی وزیراعظم نے ٹرمپ کے جنگ بندی دعوے کی تردید کر دی۔ تھائی وزیراعظم کے مطابق صدر ٹرمپ سے فون پر جنگ بندی پر کوئی بات نہیں ہوئی۔واضح رہے دونوں ممالک کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں اب تک25افراد جان سے جا چکے جبکہ پانچ لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak