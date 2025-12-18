صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کا مصر کیساتھ 35ارب ڈالر کا تاریخی گیس معاہدہ

  • دنیا میرے آگے
یروشلم(اے ایف پی)اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مصر کیساتھ 35 ارب ڈالر مالیت کے گیس معاہدے کی منظوری دے دی۔ نیتن یاہو کے مطابق یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا گیس معاہدہ ہے ، جس کی مجموعی مالیت 112 ارب شیکل بنتی ہے۔۔۔

انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 58 ارب شیکل براہِ راست ریاستی خزانے میں جمع ہوں گے ۔ معاہدہ امریکی توانائی کمپنی شیورون اور اسرائیلی شراکت داروں کے ذریعے مصر کو گیس کی فراہمی کے لیے کیا گیا ۔ اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہن نے معاہدے کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا برآمدی معاہدہ قرار دیا۔

 

 

