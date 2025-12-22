صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل:مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل:مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری

حماس غزہ میں گرفت مضبوط بنا رہی ، اقتدار چھوڑنے پر آمادہ نہیں:امریکی سینیٹر غزہ میڈیا رسائی،اسرائیلی عدالت کا حکومت کو 4 جنوری تک جواب دینے کا حکم

یروشلم،بیروت(اے ایف پی)اسرائیلی سکیورٹی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی ۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ سموٹریچ نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے ۔ ان کے دفتر کے مطابق گزشتہ تین برسوں میں منظور کی گئی بستیوں کی تعداد 69 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ان اقدامات کو کشیدگی میں اضافے اور فلسطینی ریاست کے امکانات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔

امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے اسرائیل کے دورے کے دوران الزام عائد کیا ہے کہ حماس اور حزب اللہ جنگ بندی کے باوجود دوبارہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حماس غزہ میں اپنی گرفت مضبوط بنا رہی ہے اور اقتدار چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ یروشلم میں غیر ملکی صحافیوں کی ایسوسی ایشن نے اسرائیل کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیرمقدم کیا جس میں 4 جنوری تک اسرائیل کو غزہ میں میڈیا رسائی کے حوالے سے جواب دینے کا پابند بنایا گیا ہے ۔ اکتوبر 2023 میں غزہ جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیلی حکام نے غیر ملکی صحافیوں کو آزادانہ طور پر غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے ۔ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak