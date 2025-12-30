صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں موجودہ ماحول خطرناک

  • دنیا میرے آگے
بھارت میں موجودہ ماحول خطرناک

سرینگر(کے پی آئی) مقبوضہ جموں وکشمیر کی سابق وزیراعلیٰ و پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھارت میں ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاندھی اور نہرو کے نظریات پر قائم ہونے والا ملک اب ‘‘لنچستان’’میں تبدیل ہو چکا ہے۔۔۔

 محبوبہ مفتی بھارتی ریاست اڑیسہ کے ضلع سمبل پور میں مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کی حالیہ لنچنگ اور اتراکھنڈ میں ایک قبائلی طالب علم اینجل چکما پر حملہ کے بعد ہلاکت پر ردعمل کا اظہار کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں موجودہ ماحول خطرناک اور خوفناک ہے ۔ پی ڈی پی سربراہ نے سرینگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لنچنگ اور ٹارگٹڈ تشدد کے واقعات خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں جس سے قانون، انصاف اور انسانی اقدار کی تباہی ظاہر ہوتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے

طلاق جیسے فیصلوں پر لوگ اے آئی کا مشورہ ماننے لگے

ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے

ایسا واحد مشغلہ جو آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak