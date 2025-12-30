صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر ایک پیسہ،ایک تولہ سونا5ہزار500روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
تولہ سونا 4 لاکھ 70 ہزار 162 ،دس گرام 4 لاکھ 7 ہزار 15 روپے کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں پیر کو ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان رہا، ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخی سطح پر پہنچنے کے بعد اچانک بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.16 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے روپیہ 8 پیسے کی بہتری سے 280.17 پر بند ہوا تھا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 55 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4478 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 ہزار500 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 70 ہزار 162 روپے کا ہوگیا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 715 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 7 ہزار 15 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ ہفتہ کو فی تولہ سونا 2300 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 75 ہزار 662 روپے کا ہوگیا تھا ۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 332 روپے کی کمی سے 8075 روپے ہوگئی۔

 

